Dha Ankara - Başbakan Yıldırım'dan Baykan Kaymakamı'na 'Geçmiş Olsun' Telefonu
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bugün sabah saatlerinde, makam aracına bombalı saldırı düzenlenen Siirt'in Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'le telefonda görüştü.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bugün sabah saatlerinde, makam aracına bombalı saldırı düzenlenen Siirt'in Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'le telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, telefon görüşmesinde Kocabey'den sağlık durumu hakkında bilgi alarak, aracına bombalı saldırı düzenlenen Baykan Kaymakamı'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber: ANKARA,