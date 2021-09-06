DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
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DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
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Son Dakika: Geçtiğimiz hafta başlayan DGS tercih süreci yarın son bulacak. Tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak ve adayların öğrenim süreci kaldığı yerden devam edecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercihleri yarına kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak etmekte. Peki, DGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2021? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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