DGS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM AİS giriş! DGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS son dakika detayları

DGS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. İlgili kurumdan gelecek açıklama ile DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı belli olacak. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı! İşte, DGS tercih sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtları ve ÖSYM AİS giriş bilgileri

DGS TERCİH SONUÇLARI AİS ÜZERİNDEN DUYURULACAK

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli değil. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

DGS KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Haberler.com - Gündem