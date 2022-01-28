DGS sınavı ne zaman? 2022 DGS sınavı başvuru tarihi ne zaman? Üniversite Dikey Geçiş Sınavı detayları
- Güncelleme:
2022 yılında Dikey Geçiş Sınavı ne zaman sorusu, sınava girecekler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının gelmesiyle, 2022 DGS'nin başvuru süreci ve sınav tarihine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Söz konusu sınavın yılda bir kez yapılan oturumuna katılmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yayımladığı 2022 sınav takvimini sorguluyor. İşte, DGS sınavı ne zaman? 2022 DGS sınavı başvuru tarihi ne zaman? sorularının yanıtı... DGS başvuruları hakkında tarih bilgisi...
Önlisans mezunları ve öğrencileri DGS sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Yılda bir kez gerçekleşen DGS sınavını bekleyenler için detayları derledik. DGS başvuruları başlandı mı, ne zaman başlıyor?
Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.