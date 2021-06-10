DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2021 DGS sınavı ne zaman?
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DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2021 DGS sınavı ne zaman?

DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2021 DGS sınavı ne zaman?
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Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkında araştırmalar devam ediyor. En çok merak edilen DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde!

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkında araştırmalar devam ediyor. En çok merak edilen DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı. Peki, 2021 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde!

2021 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri DGS sınavı her yıl Temmuz veya Ağustos ayında yapılıyor. Bu yıl ise Dikey Geçiş Sınavı ( DGS) 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS'ye girecek olan adayların en çok araştırdığı konulardan olan sınav yerlerinin ne zaman belli olacağı sorusuna henüz net bir yanıt verilmedi. Fakat her yıl Temmuz veya Ağustos ayında yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na adayların gireceği yerler sınavdan 10 gün önce belli oluyordu. Dolayısıyla 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan DGS sınavına giriş yerleri 1 Temmuz'da belli olması bekleniyor.

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