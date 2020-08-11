DGS kontenjanları ve taban puanları: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
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DGS kontenjanları ve taban puanları: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS geçişi bölümleri neler? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos günü düzenlendi. ÖSYM, DGS sınavının ardından soru ve cevapları yayımladı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans eğitimine geçişi için gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları için tarih belirlendi. İşte, DGS taban puanları ve kontenjanlar...

DGS kontenjanları ve taban puanları: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
11.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:00

DGS sonuçları araştırılırken ÖSYM, üniversitelerin DGS kontenjan ve taban puanlarını paylaştı. Sonuçların açıklanmasıyla tercih işlemine başlayacak adaylar, yayımlanan taban puan ve kontenjan kılavuzundan faydalanacaklar. DGS puanlarını öğrenen adaylar, kılavuzdan fikir edinerek tercih işlemlerini yapacaklar.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI...

DGS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYM, 9 Ağustos'da gerçekleştirdiği DGS sınavı soru ve cevaplarını yayımladı. Ardından DGS geçişi yapıalcak üniversitelerin taban puanları ve kontenjanlarını da paylaştı.

DGS TABAN PUANLARI...

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

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