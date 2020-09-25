DGS hukuk fakültesi taban puanları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS Hukuk Fakültesi taban puanlar boş kontenjanlar!
DGS sınavı 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti ve DGS 2020 sınav sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklandı. DGS hukuk taban puanları açıklandı mı? 2019 DGS hukuk taban puanları nedir? DGS tercihleri yapılır?
DGS tercihleri başladı. DGS tercihinde bulunmak isteyen adaylar harekete geçti. DGS tercihleri, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılmakta. DGS hukuk fakültesi taban puanları açıklandı mı?
DGS HUKUKFAKÜLTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS hukuk fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. 2019 DGS hukuk fakültesi taban puanlarını haberimizden ulaşabilirsiniz.
2019 DGS HUKUK TABAN PUANLARI NEDİR?
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 5 5 0 305,75806 317,62300
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 306,01375 319,65259
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 305,71492 305,71492
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 12 12 0 326,27809 338,95705
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 309,97246 309,97246
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 11 11 0 297,89674 301,42457
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 305,77384 313,05901
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 0 291,37191 298,74128
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 304,93181 326,68234
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercihler,http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.