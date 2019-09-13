DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

13.09.2019 16:04

Dikey Geçiş Sınavı, önlisans mezunu olanların lisans programına geçişini sağlayan ve ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. 30 Haziran'da yapılan sonuçları 25 Temmuz'da belli oldu. 21 Ağustos'da alınmaya başlanan tercihlerin sonuçları ise 4 Eylül'da açıklandı. Bu sonuçları ile birlikte 30 bin boş kontenjan olduğu belirtildi. Peki, DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? Ek tercih taban puanları belli oldu mu? DGS ek tercih nasıl yapılır?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Geçen sene ek yerleştirme tercihleri 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasından yapılmıştı.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

DGS ek yerleştirme tercihleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. 2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön

lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, henüz 2019 DGS ek tercih kılavuzu yayımlamadı. Fakat geçen sene yayınlanan kılavuz ile birlikte taban puanları listesinden bilgi edinebilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

TABAN PUANLAR

2019 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL VERİLERİ

DGS tercih sonuçlarına dair sayısal veriler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Buna göre 2019 DGS için 163 bin 192 öğrenci tercih yaptı. Toplamda tercih yapılabilecek 6 bin 318 lisans programı yer alıyordu. Bu programlar için 114 bin 763 kontenjan ayrılmıştı. Tercihlerini yapan adaylardan 84 bin 460 aday bir lisans programına yerleştirildi. Geriye kalan boş kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.