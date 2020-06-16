DGS başvuruları ne zaman bitiyor? Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları nedir?
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DGS başvuruları ne zaman bitiyor? Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları nedir?

DGS başvuru tarihleri en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlardan olan DGS ne zaman? Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların katıldığı sınavın başvuruları için son gün 17 Haziran. İşte, DGS sınav takvimi...

DGS başvuruları ne zaman bitiyor? Dikey Geçiş Sınavı başvuru şartları nedir?
16.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:31

2020 DGS 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın başvuruları ise 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. Ön lisans mezunu adayların, lisans eğitimi için başvurduğu DGS geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruları alınan DGS sınavı başvuru tarihleri de 9 - 17 Temmuz şeklinde açıklanmıştı. Sınav için son başvuru günü 17 Haziran'dır. Diğer yandan geç başvuru günü ise 3 Temmuz olarak adaylara duyuruldu. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS başvuru ekranı için tıklayın...

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındakimezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

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