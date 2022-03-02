DGS başvuruları ne zaman? 2022 DGS başvuru tarihi ne zaman?

DGS başvuruları ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından her yıl belirlenen sınav takviminin açıklanmasının ardından, sene içerisinde yapılacak sınavlar ve tarihlerinin detayları araştırıldı. Peki, 2022 DGS sınav tarihi belli oldu mu? 2022 DGS başvuru tarihleri ne? DGS 2022 ne zaman? 2022 DGS başvuruları ne zaman? DGS 2022 sınavı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2022 Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz tarihinde yapılacak. Sınava başvuru tarihi, 13 Mayıs ile 23 Mayıs 2022 arasında yapılacaktır. Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

DGS'DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

ÖSYM TAKVİMİ

YKS TARİHLERİ

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

KPSS TARİHLERİ

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,

2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

e-YÖKDİL: 14 Mayıs,

MYÖS: 29 Mayıs,

Arabuluculuk Sınavı:26 Haziran,

ALES TARİHLERİ

ALES/1: 17 Nisan,

ALES/2: 21 Ağustos,

ALES/3: 20 Kasım,

YABANCI DİL SINAVLARI

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

MSÜ, DGS VE İSG TARİHLERİ

MSÜ:27 Mart,

DGS:3 Temmuz,

İSG/1:15 Mayıs,

İSG/2:11 Aralık,

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:18 Aralık

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