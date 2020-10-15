Dexter dizisi başlıyor mu? Dexter konusu, oyuncuları
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Dexter dizisi başlıyor mu? Dexter konusu, oyuncuları

15.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:01
Dexter dizisi başlıyor mu? Dexter konusu, oyuncuları

Yabancı diziler arasında önemli bir yeri olan Dexter, konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi görmektedir. Dexter yeniden mi başlıyor? Dexter geri mi dönüyor? Dexter dizisi başlıyor mu, ne zaman başlıyor? Dexter konusu, oyuncuları

Seyirci kitlesi epey fazla olan Dexter, gündem olmaya devam ediyor. Merakla beklenen sezonu hakkında son gelişmeler haberimizde. Dexter dizisi başlıyor mu? Dexter konusu, oyuncuları...

Dexter, ilk olarak 1 Ekim 2006 tarihinde başlamıştır. Dikkat çekici senaryosu ve başarılı kadrosu nedeniyle kısa sürede popüler olmuştur. Showtime adlı televizyon kanalında başlayan dizi, 2013 yılının Ocak ayında 8. sezon onayını almıştı, bazı sorunlar nedeniyle de bunun son sezon olacağı söylenmişti.23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümü ile Dexter dizisi izleyicilerine veda etti. 8 sezon süren dizinin 96 bölümü vardır. Şimdi yeniden gündeme gelen Dexter, başlıyor mu, geri mi dönüyor?

Dexter dizisi başlıyor mu? Dexter konusu, oyuncuları

DEXTER KONUSU NEDİR?

Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlanan, Amerikan drama dizisi olan Dexter'ın baş karakteri Dexter Morgan'dır. Dexter, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak, onun bilinmeyen gizli bir hayatı daha vardır. Gizli yaşamında bir seri katil olarak yaşamaktadır.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve yetim kalan Dexter, polis memuru olarak görev yapan Harry Morgan tarafından evlat edinmiştir. Harry'nin karısı Doris bu durumu çok kısa bir sürede kabullenmiş ve Dexter'ı da evladı olarak benimsemiştir. Dexter Morgan, genç yaşlara geldiğinde evcil hayvanları öldürme isteği olduğunu keşfeder. Harry ise evcil hayvanları öldürmek için çok erken olduğunu ve masum insanları öldürmemesi gerektiğini Dexter'a öğretir. Dexter'a bazı kurallar da öğretmeye başlar. Bu kurallar arasında; asla yakalanmamak, masum insanları öldürmemek ve kesinlikle suçlu olan katillerin öldürülmesi gibi kurallar vardır. Dexter, bir seri katil olur. Diğer seri katillerin yaptığı gibi o da her öldürdüğü insandan bir şeyler alır. Dexter karakteri, dizinin başlarında herkese iyi görünmek inancına sahiptir.

Dexter dizisi başlıyor mu? Dexter konusu, oyuncuları

DEXTER OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

(Karakter - Canlandıran)

Dexter Morgan – Michael C. Hall

Harry Morgan – James Remar

Debra Morgan – Jennifer Carpenter

Rita Bennett – Julia Benz

DEXTER YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Michael C. Hall, dizinin yeni sezonu için Dexter rolüne geri dönüyor. 10 bölüm olacak dizi, Showtime kanalında yayınlanacak.

DEXTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonu heyecan uyandıran Dexter'ın önümüzde yılın sonbaharında seyirciyle buluşması bekleniyor.

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