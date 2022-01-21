Devrim Seyrek kimdir? O Ses Türkiye Devrim kimdir? Devrim Seyrek kimin takımında? O Ses Devrim nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adı ne?

Devrim Seyrek kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Devrim Seyrek kimdir? söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de finale yükselen O Ses Türkiye Devrim kimdir? Devrim Seyrek kimdir, kimin takımında? O Ses Devrim nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Devrim kimdir? Devrim kimin takımında? İnstagram adı ne? Detaylar haberimizde…

Devrim Seyrek kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Devrim kimdir? Devrim Seyrek kimdir, kimin takımında? O Ses Devrim nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Devrim kimdir? Devrim kimin takımında? İnstagram adı ne? Ayrıntılar haberimizde…

DEVRİM SEYREK KİMDİR?

Devrim Seyrek, 30 yaşındadır. İzmir'de yaşamaktadır. Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışan Devrim Seyrek, akşamları da sahne almaktadır. Devrim Seyrek, yarı finaldeki performansı sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Devrim, anneannesinin kendisini bu yarışmada çok görmek istediğini söyledi.

İlk turda Kerkük Zindanı şarkısını söyleyen Devrim Seyrek Beyazıt Öztürk'ün takımında yer almaktadır.

DEVRİM SEYREK İNSTAGRAM ADI NE?

Devrim Seyrek'in instagram kullanıcı adı @devrimseyrek 'tir ve 10 bin takipçisi bulunmaktadır.

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