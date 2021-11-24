Devrim öğretmen hafız öğrencilerini yarışmalarla geleceğe hazırlıyor

DÜZCE (AA) - Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Devrim Ertuğrul, hafız öğrencilerini, bilim insanı olarak yetişmelerini sağlamak için yarışmalara hazırlıyor.

Yaklaşık 14 yıldır öğretmenlik mesleğini sürdüren 37 yaşındaki Ertuğrul, görev yaptığı lisede öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için mücadele ediyor.

Bu kapsamda 2017 yılında okulda uzay ve havacılık, akıl oyunları, modelleme ve bilim uygulamaları gibi çeşitli atölyelerin bulunduğu Hafız İHO STEAM Merkezi kurulmasına katkıda bulunan Ertuğrul, burada hafız öğrencilerini insansız hava araçları, elektrikli araç, roket ve sanayide dijital teknolojiler alanında proje üretmeleri için yetiştiriyor.

Öğretmenleri koordinesinde tasarladıkları projelerle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TÜBİTAK ve çeşitli kurumların organize ettiği yarışmalara katılan hafız öğrenciler, farklı kategorilerde 34 derece elde etmeyi başardı.

"Ders 40 dakika ama öğrenmenin vakti yok"

Öğretmen Devrim Ertuğrul, AA muhabirine, öğrencilerine hayat yolculuğunda yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Öğrencileriyle çıktığı eğitim yolculuğundan keyif aldığını dile getiren Ertuğrul, "Öğretmenlik farklı meslek, bunu kendi öğretmenlerimizden öğrendik. Bize yardımcı olan ve yol gösteren herkes öğretmenimizdir. Biz de öğrencilerimize hayat yolculuğunda yoldaş olarak doğru planlama yapmaları ve doğru yerlere ulaşmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Başarının sırrının çalışmak olduğunu vurgulayan Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman bizi yetiştiren öğretmenlerimizi örnek alıyoruz. Öğrenmeyi nasıl öğrendiysek, öğrencilerimize de o şekilde aktarıyoruz. Ders 40 dakika ama öğrenmenin vakti yok. Bizler bu 40 dakikanın dışındaki zamanı organize ederek yola çıktık. Başarımızın sırrı da buradan kaynaklanıyor. 40 dakikanın sonunda yaptığımız her çalışmayı hem öğrencimizde hem kendi hayatımızda hem de ülkemiz için gözlemliyoruz. Bu bağlamda da 2017 yılında okulumuzda kurduğumuz merkezimiz var. Bu merkez 10 atölyeden oluşuyor. O yıldan bu yana 30'dan fazla derece aldık."

Ertuğrul, hedefinin gelecek nesillere örnek öğrenciler bırakmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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