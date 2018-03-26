Devrim, " Futbol Yürek İşi, Bu Yürek İse Hepinizde Fazlasıyla Var"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim,1-0 kazandıkları Bayburt maçının ardından indiği soyunma odasında futbolcularına övgüler yağdırarak, " Futbol yürek işidir ve bu yürek hepinizde fazlasıyla var. Adamlık zaten var. Bu ligi bu kadar forsa etmek kolay değil. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde karşılaştığı rakibi Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Ve Spor maçını 1-0 kazanarak taraftarlarına yine büyük bir sevinç yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da maçın sona ermesinin ardından soyunma odasında futbolcularını kutlayan Teknik Direktör Levent Devrim, " Futbol yürek işidir ve bu yürek hepinizde fazlasıyla var. Adamlık zaten var. Yine zor bir maçtan alnımızın akıyla çıktık. Bu ligi bu kadar forsa etmek, her maç üzerine koymak kolay değil. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

" Rakibimizin Pozisyonu Yoktu Diyebiliriz"

Umut Kaya'nın golüyle 1-0 mağlup ettikleri Bayburt maçını da değerlendiren Teknik Direktör Levent Devrim, " İki takım içinde çok zor bir maçtı. Lig de 1. ve 2. sırada olan iki takım karşı karşıya geldi. Rakibimiz Bayburt takımı da çok iyi bir takım. Şampiyonluk adına ciddi yatırımlar yaptılar. Bizim bu maçta çok sabırlı oynamamız gerekiyordu. Diğer maçlara baktığımızda bizim için ofansif anlamda biraz daha kıt bir maçtı. Taktik ve oyun disiplinine çok bağlı kalmamız gereken bir maçtı. Bunu arkadaşlarımız iyi yaptılar. Rakibimizin pozisyonu yoktu diyebiliriz. Bu maçın sonunda 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. İyi bir takımı yenerek sahadan 3 puanla ayrıldık" dedi.

" Taraftarlarımıza Çok Teşekkür Ediyorum"

Şu anda en yakın rakipleri olan Kemerspor 2003 ile aralarında 16 puan fark bulunduğunu söyleyerek sözlerini tamamlayan Teknik Direktör Levent Devrim, " Allah nasip ederse bu hafta deplasmanda oynayacağımız Bergama maçını kazanırsak matematiksel olarak şampiyonluğumuzu garantilemiş olacağız. Geldiğim günden bu yana her zaman söylüyorum. Matematiksel olarak bu işi bitirmediğimiz sürece, ' Biz şampiyon olduk" demeyeceğiz. Artık işin sonuna geldik. İnşallah deplasmanda konuk olacağımız Bergama Belediyespor maçını kazanıp Manisa'ya şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak dönmek istiyoruz. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem coşkuluydular, hem de maçın içinde kaldılar" ifadelerini kullandı.