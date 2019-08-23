Devrilen triportördeki yükün altında kaldılar... yaşanan can pazarı ve kurtulmaları kamerada
Çin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı.
Olay, Çin'in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu. Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
O anları trafik kameraları kaydederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.