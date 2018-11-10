Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan Ahmet Sevinç (76) ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına giden Ahmet Sevinç, traktörüyle eğimli araziyi sürmeye başladı. Traktör, ön tekerin hendeğe düşmesiyle devrildi. Devrilen traktör taklalar atarak 20 metre sürüklendikten sonra düz durdu. Kazada, sürücü Sevinç traktörün başını ezmesiyle ağır yaralandı. Sevinç, yakınlarının çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak, Ahmet Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa