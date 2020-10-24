Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü
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Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü

24.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:14
Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Demir (40) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Demir (40) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Güğü Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Demir yönetimindeki 10 VL 806 plakalı odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Demir, Tuncay Yalçınkaya (36), Ramazan Yalçınkaya (64) ve İlhan Yalçınkaya (34), itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin Demir'in cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından üzere morga kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü
Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü
Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü
Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü
Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

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