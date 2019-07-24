Devrilen süt tankerinin sürücüsü öldü

Karaman'da devrilen süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Özbey (44) yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt tankeri, Karaman-Konya kara yolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tankerdeki sütler yola döküldü.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yol, dökülen sütlerin başka bir kazaya neden olmaması için karayolları ekiplerince yıkandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA