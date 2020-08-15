Devrilen servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı
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Devrilen servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Devrilen servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı
15.08.2020 01:16 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:20

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gebze Otogar yol ayrımında meydana geldi. Ferdi Bektaş yönetimindeki 41 P 9534 plakalı bir güvenlik şirketine ait servis minibüsü, iddiaya göre sürücünün aniden önüne çıkan bir araca çarpmamak için manevra yapması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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