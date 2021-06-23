Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
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Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. 3 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Denizli istikametinden Antalya'ya giden Mesut Yüksel Değirmencigediği (50) idaresindeki 07 EIZ 26 plakalı otomobil, Korkuteli Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mesut Yüksel Değirmencigediği (50) ile araçta bulunan Rusya uyruklu Aliye Göl (54) ve kızı Elvira Göl (29) yaralandı. Yaralı sürücü ve Elvira Göl, sıkıştıkları araç içinden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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