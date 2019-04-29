Devletin Zirvesini Buluşturan Düğün! AK Parti Erzurum Milletvekili Dünya Evine Girdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Ban dünya evine girdi. İstanbul da yapılan düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Adayı Binali Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın yanı sıra çok sayıda davetliler yer aldı.

DÜĞÜN, İSTANBUL'DA BİR OTELDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen düğüne, Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Platformun siyasi danışmanı Taner Akkuş, platform üyelerinden Ünlü yazar Ayşe Aslı Tufan, Melike Taşkesenlioğlu, AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Ayşe Çenet ile eşi Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Çenet, Nesibe Güloğlu, Saniye Gönen, 15 Temmuz Gazisi Onur Tamdoğan, Sevda Baturünlü, Ünlü sunucu Necati Selvitop, Merve ve Abdullah Yılmaz çifti de katılım sağladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı törene, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Bşk.Selami Altınok ile milletvekilleri ve seçkin bir davetli grubu katıldı.