Birçok konu gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu bağlamda son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılan konu devletimizin yönetim şekli oldu. Özellikle öğrencilerin yaptığı aramalarda "Devletimizin yönetim şekli nedir? Türkiye'nin devlet şekli nedir?" gibi sorular araştırılmakta. İşte Türkiye'nin yönetim şekli ile ilgili detaylar.

DEVLETİMİZİN YÖNETİM ŞEKLİ NEDİR?

Türkiye'nin yönetim şekli Anayasa birinci maddesinde de yer aldığı üzere "Cumhuriyettir". T.C. Anayasası 1. maddesi "``Türkiye Devleti bir cumhuriyettir``" şeklindedir. 4. madde bunu açıklamaktadır: "``Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez"``.

Cumhuriyetin ilanı29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilmiştir. Cumhuriyet yönetiminde halk yöneticileri oy vererek seçer.

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