Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran vefat etti
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Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran vefat etti

Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran vefat etti
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları (DT) sanatçısı Cahit Çağıran, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları (DT) sanatçısı Cahit Çağıran, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarından Çağıran'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Çağıran; Genç Osman, Kafesten Bir Kuş Uçtu, IV. Murat ve Satıcının Ölümü başta olmak üzere DT'nin önemli temsillerinde oyuncu, 2018'de sahneye konulan "Mehmet Akif" oyununda ise yönetmen olarak görev aldı.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un mesajı

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Çağıran'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Cahit Çağıran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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