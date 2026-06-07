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Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyondan fazla: Sadece 10 gün açıyor

Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyondan fazla: Sadece 10 gün açıyor
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 1.725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, serin hava nedeniyle haziranda açan koruma altındaki şakayıklar görsel şölen oluşturdu. Çiçekleri koparanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, havaların serin gitmesi sebebiyle haziran ayında açan şakayıklar renkli görüntüler oluşturdu. Koruma altında bulunan ve yılda sadece 10 gün kadar canlı kalan bu nadide çiçekleri koparmanın ağır idari para cezası bulunuyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle Dikmen Yaylası'nda bu yıl doğanın canlanması gecikmeli olarak haziran ayını buldu. Baharın gelişiyle birlikte, bölgede "yayla çiçeği" olarak da adlandırılan şakayıklar zirve noktalarında açmaya başladı. Katmerli yapısı ve estetik görünümüyle doğaseverlerin ilgisini çeken bu bitki türü, nesli tehlike altında olduğu için biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı şekilde gözetiliyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor.

"Koparılması yasak"

Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde açan ve görsel şölen oluşturan doğa güzelliği hakkında konuşan Onur Kazın, "Dikmen yaylamızda, Şakayık çiçeği olarak bilenen ancak köy dilinde 'yayla çiçeği' denilen bir çiçek bu. Bu çiçek genellikle yukarı kesimlerde açıyor. Koparılması yasak, yaklaşık 700 bin lira gibi bir cezası var. Genellikle bu mevsimlerde açıyor. Bir hafta sürüyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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