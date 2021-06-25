Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nin üçüncü gününde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Kürt Mantolu Madonna" adlı oyun sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nin üçüncü gününde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Kürt Mantolu Madonna" adlı oyun sahnelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan Açık Hava Sahnesi'nde sergilenen oyunun dekor ve kostüm tasarımı Neslihan Gazal Erten, ışık tasarımı İzzettin Biçer, müzikleri ise Fırat Akarcalı tarafından yapıldı.

Bugünün tiyatrosunu geçmişin sahnesinde sergilemek amacıyla hazırlanan festival kapsamında gelecek günlerde İspanya'dan Kulunka Tiyatrosu "Yalnızlar" ve Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu "Yalnızlık" oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Mert Müldür Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 00:15:25. #1.15#

title