Son dakika haberleri! Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi

Son dakika haberler... Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, şehit yakınları ve gazilere törenle devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, şehit yakınları ve gazilere törenle devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende, çok onurlu bir vazifeyi ifa etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Elban, "1000 yıldan beri burayı yurt ve vatan edinirken bedeli hep kahraman şehitlerimizin kanı oldu. Yurt edindiğimiz bu toprak, alelade bir vatan parçası veya dünya coğrafyası üzerinde herhangi bir yer değil. Hak ile batılın İslam ile gayrimüslimin mücadelesinin kesişme noktasıdır bu cennet vatan." diye konuştu.

Daha sonra 13 şehit yakını ve gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada gazi olan Piyade Uzman Onbaşı Zeki Aksoy, madalya aldığı için gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Şehit Bekircan Hereklioğlu'nun madalyasını almaya çıktığında duvara yansıtılan oğlunun fotoğrafını seven anne Mediha Hereklioğlu da "Benim oğlum çok akıllı bir çocuktu, ne yapsam hakkını ödeyemem." dedi.

Mersin

Mersin'de 5 şehit yakını ile 6 gaziye, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehit ile gazilerin öz geçmişleri okundu.

Vali Ali İhsan Su, törende, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin vatan için canlarını ortaya koyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz, istikbalimizden, bağımsızlığımızdan hürriyetimizden asla ve asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermişler ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmişler, miras bırakmışlardır. Bizler onlardan aldığımız ruhla, onların bize ışık tuttuğu ruhla vatanımızı, ülkemizi dünyada en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize layık olmak için hep birlikte bir ve beraber olarak çalışmaya azimle devam edeceğiz. Biz ancak bu çalışma ve ruhla onlara layık olabilir, onları mutlu edebiliriz."

Programda şehit Piyade Uzman Çavuş Atanur Bal'ın madalya ve beraatı oğlu Yusuf Bal'a verildi.

Bir askerin yardımıyla koltuk değnekleriyle sahneye çıkan gazi Piyade Sözleşmeli Er Durmuş Ünel madalya ve beratı Vali Su'dan aldı.

Törende bazı şehit yakınlarının duygulu anlar yaşadığı görüldü.

Hatay

Hatay'da 7 şehit yakını ve 3 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratı, kentteki bir otelde düzenlenen törenle verildi.

Vali Rahmi Doğan, törende, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Ülkenin inşası için Kurtuluş Savaş'ında 7'den 70'e herkesin mücadele verdiğini hatırlatan Doğan, "Mücadele bitmedi. Yine aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkenin ve milletin geleceği için her türlü fedakarlıkta bulunuyoruz. En büyük fedakarlık şehitlerimizin yakınları, anneleri, babaları, kardeşleri ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlıktır. Devlet ve millet olarak bunun farkındayız." dedi.

Osmaniye

Osmaniye'de, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen törende 9 şehit yakını ve gaziye, devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, törende, Türk vatanseverliğinin yaşayan destanının şehit ve gaziler olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim milletimiz konu vatan olunca, kutsal bildiğimiz değerler olunca topyekun olmasını, birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle olmasını bilen bir millettir. Ecdadımız 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek savaşmış, canını ortaya koymuş, en büyük miraslardan birisi olarak bize bu yüce unvanları bırakmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal