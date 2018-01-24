Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Sivas'ta, Cumhurbaşkanlığınca 3 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, makamında gerçekleştirilen törende, 15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsü sırasında gazi olan polis memurları Gökhan İpek, Hasan Haner ve Baki Taşer'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törende konuşan Vali Gül, ister kamu görevlisi ister sivil olsun milletin ve devletin kendisi ile ilgili fedakarlık yapan kimseyi unutmayacağını belirtti.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın çocuklara bırakılacak en güzel miras olduğuna vurgu yapan Gül, "Yıllar sonra da buna bakıp 'Bizim dedemiz bu kahramanlığı yaptı.' diyecekler. Size ve ailenize milletimiz ve devletimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Harun Tan, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ile Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal katıldı.