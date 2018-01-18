Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim tarihimizde kahramanlara 'militan' demek yok. Asıl militan, millete rağmen FETÖ'cü hainlerle, darbeci teröristlerle yan yana duranlardır. Asıl militan şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerine katılanlardır." dedi.

Bakan Kaya, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu toprakların şehitlerin, gazilerin üstün fedakarlık ve cesaretleriyle vatan kılındığını söyledi.

Bu vatanın kahraman evlatlarının, Malazgirt, Çanakkale, Dumlupınar ve 15 Temmuz'da, kuvvetli bir şekilde, halen devam eden terörle mücadelede de tarihe isimlerini altın harflerle işlediklerini ifade eden Kaya, "Şehitlerimiz dünya durdukça, döndükçe bu milletin yüreğindeki en müstesna, en seçkin yerde yaşamaya devam edecekler. Bir Ömer Halisdemir'i unutmak mümkün olabilir mi? Elbette mümkün değil." dedi.

Kaya, şehit yakını ve gazilerin gösterdiği vakur duruşun millet için gurur ve büyük bir cesaret vesilesi olduğunun altını çizdi.

Kahraman milletin terörle mücadeledeki azmi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'daki duruşuyla özgürlüğüne aşık bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Sizler milletimizin onuru için sokaklara, meydanlara çıkarken maalesef birileri gizlice havalimanını terk ediyor, belediye başkanının evinde kahvesini yudumlayarak hain darbe girişimini televizyondan ayağında terlikleriyle seyrediyor. 'Darbe olursa tankların üzerine ilk ben çıkacağım' diyen zat arkasına bile bakmadan kaçan bir kişi olarak karşımızda.

Yine maalesef birkaç gün önce 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak, milli iradeye sahip çıkan ve bizim onurumuzu kurtaran bu milletin kahramanlarına bu defa da 'militan' diyor. Bizim tarihimizde kahramanlara 'militan' demek yok. Asıl militan millete rağmen FETÖ'cü hainlerle, darbeci teröristlerle yan yana duranlardır. Asıl militan şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerine katılanlardır."

O gece sokağa çıkarak milletinin istiklaline sahip çıkan şehit ve gazilerin birer kahraman olduğunu vurgulayan Kaya, bu kahramanların tarihe isimlerinin altın harflerle yazıldığını söyledi.

Kaya, "Doğu'da, Güneydoğu'da, 15 Temmuz'da can verdik, bedel ödedik fakat tek karış vatan toprağını hainlere, bölücü teröristlere asla ve asla teslim etmedik. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda barışın, istikrarın ve güvenin adresi olmayı, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumayı Allah'ın izniyle hep birlikte sürdüreceğiz." diye konuştu

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da katıldığı törende konuşmaların ardından Bakan Kaya, şehit ailelerine ve gazilere madalyalarını tek tek takdim etti.