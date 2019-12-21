Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, inşaat yüksek mühendisi Gülce Akbaş ile evlendi.

21.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:57

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor , inşaat yüksek mühendisi Gülce Akbaş ile evlendi. 'de düzenlenen düğün törenine çiftin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü
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