: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın mutlu günü

21.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:57

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, inşaat yüksek mühendisi Gülce Akbaş ile evlendi. Sheraton Otel'de düzenlenen düğün törenine çiftin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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