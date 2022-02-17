Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti - Haberler
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Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti

AA, Sabri Kesen - Kültür Sanat
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Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan hayatını kaybetti

Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Devlet opera sanatçısı Mahmut Mithat Demokan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını yitirdi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Demokan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Demokan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Armutalan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilecek.

1926 doğumlu Demokan'ın 2009'dan beri Marmaris Belediyesi Huzurevinde kaldığı bildirildi.

AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat

Armutalan, Marmaris, Muğla, Opera, Kültür Sanat, Haberler

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