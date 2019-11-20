Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi

20.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:42

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde skandallar bitmiyor. Geçen aylarda cinsel ilişki skandalları ile çalkalanan hastane, bu kez de acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisi ile gündeme geldi.

GÖRÜNTÜLERİ ESKİ VEKİL PAYLAŞTI

Manisa eski milletvekili ve yazar Tevfik Diker, sosyal medya hesabından Alaşehir Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi çalışanlarının, köpük partisinde çekilen görüntülerini yayımladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüler ile ilgili soruşturma açıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili Varan-1, Varan-2, Varan-3 adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."

CİNSEL İLİŞKİ SKANDALI

Söz konusu hastanenin bazı personelleri, geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir çalışanın cinsel ilişki itirafları yaptığı iddia edilen olayda yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.