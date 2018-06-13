Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova, Avlu Dizisine Oyuncu Olarak Katıldı
Aktif siyaset hayatını bırakarak akademisyen olan Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova, şimdi de oyunculuğa soyundu. Yalova, reyting rekortmeni dizi 'Avlu'da avukat rolünü oynadı.
19 ve 20'nci dönemlerde Anavatan Partisi'nden Aydın milletvekili seçilen ve bir dönem Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Yüksel Yalova, 'Avlu' dizisinde rol aldı.
AVUKAT, SİYASETÇİ, AKADEMİSYEN VE OYUNCU
Aktif siyasetin ardından akademisyen olan Yalova,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Yalova, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. 63 yaşındaki Yalova aktif siyasetin ardından iki yıl önce doçentlik sınavına girdi. Doçentliğini 'yönetim ve strateji' üzerine yaptı.
Mesleği avukatlığı da sürdüren Yalova, dizi izlemediğini, ancak yakın arkadaşı yönetmen Yüksel Aksu'nun "Sen de avukatsın. Dizide avukat rolü var. Bunu sen oyna" deyince kabul ettiğini anlattı. Yalova, "Gelecek yıl bu dizi devam edecek, ama benim rolüm devam edecek mi bilmiyorum. Sormam da" dedi.
YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURACAK
Tiyatro eğitimi alan Yüksel Yalova, Ivan Sergeyeviç Turgenyev'in 'Babalar ve Oğullar' romanından uyarlanan tiyatro oyununda Nikolay Petroviç karakterini oynayacak. Yalova, gelecek sezon da Anton Çehov'un 'Kuğunun Şarkısı' adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini yapacak, 'Marilyn Monroe'nun Kısa ve Mutsuz Hayatı' adlı kitabı tiyatro sahnesine uyarlayarak, orada da yönetmen koltuğuna oturacak.
KIZININ YOLUNDAN GİDİYOR
Yüksel Yalova'nın kızı Melike İpek Yalova (34) da oyunculuk yapıyor. Yalova, `Muhteşem Yüzyıl´ dizisinde `Kastilya Prensesi Isabella´, `Karadayı´ dizisinde `Ayten´ karakterini canlandırdı. Melike İpek Yalova en son İnsanlık Suçu isimli dizide rol aldı.
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Her Taraf Okullarla ve Öğretmenlerle,,Dolup taşdı***Ancak ülkede dört dörtlük adam sıkıntısı,,hat safhada olduğuda,,bir gerçektir.***Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen sadece cımbızla kiraathaneyi almışsın öyle anlamak istemişsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kıraat Hane açıyormuş :) adam kırat hane açıyor, sanki uzay üssü kuruyor gibi lanse ediyor. Öbürü ben fabrika kurucam gençleri işşizlikten kurtaracam bizim avm ye kırat haneye değil fabrikaya ihtiyacımız var diyor. Fabrika kurucam diyene terörist diyorlar. Bu ülkede milletin ayarları tamamen bozuldu artık.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır