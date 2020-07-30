Devlet desteğiyle biyonik kola kavuşan Şırnaklı Mustafa'nın yüzü güldü
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Devlet desteğiyle biyonik kola kavuşan Şırnaklı Mustafa'nın yüzü güldü

Şırnak'ta 6 yıl önce yüksek gerilim hattına kapılarak 2 kolunu ve ayak parmaklarından 2'sini kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Katar, Valilik girişimleriyle yaptırılan biyonik kolları sayesinde kendi işini görebiliyor.

30.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:10

Şırnak'ta 6 yıl önce yüksek gerilim hattına kapılarak 2 kolunu ve ayak parmaklarından 2'sini kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Katar, Valilik girişimleriyle yaptırılan biyonik kolları sayesinde kendi işini görebiliyor.

İkizce köyünde yaşayan Katar, 9 yaşında arkadaşlarıyla ellerindeki çubuklarla oyun oynarken köyden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı.

Katar olayda iki kolunu ve ayak parmaklarından 2'sini kaybetti.

Dönemin Şırnak Valisi olan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın girişimleriyle tedavi için Ankara'ya gönderilen Katar, bu süreçte 13 ameliyat geçirdi.

Biyonik kollarına kavuşan ve büyük sevinç yaşayan Katar, yeniden bardak, kalem tutabiliyor, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

"Sayın Valimize yardımları için teşekkür ediyorum"

Katar, biyonik kolların yaşamında büyük rahatlık sağladığını söyledi.

3 yıl önce okuduğu okulu ziyaret eden dönemin Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Katar, "Şu an kollarım sayesinde bardak, kalem tutabiliyorum, kişisel ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Sağ elimde biraz büyüme olduğu için kullanmakta zorluk çekiyorum. Sayın Valimize yardımları için teşekkür ediyorum." dedi.

Katar'ın ağabeyi Naif Katar da 6 yıl önce kardeşinin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Valilik tarafından tedavi için Ankara'ya gönderildiklerini dile getiren Katar, "Kardeşime biyonik kol yaptırıldı. Kardeşim biyonik kollarından birini çok rahat kullanıyor ancak diğer kolunda büyüme olduğu için onu kullanmakta zorlanıyor. O dönem Valimiz olan, şu an Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş'a bu yardımseverliği ve devletin şefkatli yüzünü gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Allah daha güzel makamlar nasip etsin." diye konuştu.

Anne Sabriye Katar ise oğlunun büyük zorluklardan geçerek bugünlere geldiğini anlatarak, "Sayın Mehmet Aktaş'ın desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Devlet desteğiyle biyonik kola kavuşan Şırnaklı Mustafa'nın yüzü güldü

Kaynak: AA

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