Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
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Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Güncel

Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

13.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:40
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesini "Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" diye yorumladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa etmesi ve ardından istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

"DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASI EN ÜST SEVİYEDEDİR"

Devlet Bahçeli, yaşanan bu süreçle ilgili değerlendirmede bulundu ve şunları söyledi: "Türkiye her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içindedir. Bilhassa yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışması en üst seviyededir. Aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edilmektedir.

"İSTİFA NİYETİ MÜCADELE RUHUNU SEKTEYE UĞRATMA RİSKİ TAŞIMAKTADIR"

Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

"MHP, İSTİFANIN KABUL EDİLMEMESİNDEN MEMNUNDUR"

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı'nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

"BİZİM TEMENNİMİZ BU GÖREVİNE DEVAMINDAN YANADIR"

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."

Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz

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