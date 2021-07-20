Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar
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Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar

Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün liste açıklamalarından sonra yaşanan tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs ziyaretinden dikkat çeken kareler geldi. Saadet Partisi de resmi hesaptan, Bahçeli'nin Oğuzhan Asiltürk'ün koluna girdiği fotoğrafı paylaştı.

Saadet Partisi'nin kurultayın Genel Başkan Karamollaoğlu'na karşı bir hareketin başında olacağı belirtilen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs davetine karşılık verdi.

BAHÇELİ İLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Ziyaretten gelen görüntüler de dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile yürüdüğü sırada, Asiltürk'ün koluna girdi. İkili bir süre bu şekilde yürümeye devam etti.

Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar

KARAMOLLAOĞLU: BAYRAMLARINI KUTLUYORUM

Kıbrıs'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, Karamollaoğlu cephesinden de bayram mesajı geldi. Kurban Bayramı namazını kıldığı Balgat Hamidiye Cami çıkışında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Oğuzhan Asiltürk'ün Kıbrıs ziyaretine katılmasının Saadet Partisi resmi hesabından paylaşılması da günün öne çıkanları arasındaydı. Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü anma etkinliklerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, dönemin İçişleri Bakanı sıfatıyla onur konuğu olarak katıldı. Bu vesileyle Kıbrıs zaferini kutlar, KKTC halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi.

Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMEL BEYİ DE DAVET ETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyarete davet ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü anma etkinliklerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, dönemin İçişleri Bakanı sıfatıyla onur konuğu olarak katıldı. Bu vesileyle Kıbrıs zaferini kutlar, KKTC halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar - Haberler
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