Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi

10.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:39

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, deve sucuğu imalatı yapan Metin Korucu (49), yöre halkı tarafından kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına iyi geldiğine inanılan deve diline talebin son 5 yılda arttığını söyledi. Korucu, Türkiye'nin birçok yerinden arayan kişilerin deve dili alabilmek için aylarca sıra beklediğini söyledi. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Aydın, deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına faydası olduğu inanışının tıpta karşılığının bulunmadığını söyledi.

İncirliova'da baba mesleği olan sucuk imalatını 30 yıldan beri sürdüren Metin Korucu, deve keserek etini, yağını, sucuğunu, sütünü ve dilini satıyor. Kesilen develerin rağbet gören yerlerinden birinin, tanesi 50 liradan satılan dil olduğu belirtildi. Özellikle kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına iyi geldiğine inananların ilgisi dolayısıyla deve dili satışlarında 5 yılda artış olduğu kaydedildi. Yörede kesilen deve sayısı fazla olmadığı için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sipariş verenler, deve dili alabilmek için bazen aylarca sıra bekliyor.

'SOĞUK HAVA DEPOLARINDA BEKLETİYORUZ'Ayda sadece 3- 4 deve kesimi yapıldığı için deve dili talebini karşılamakta zorlandıklarını belirten Metin Korucu, "Devenin sucuğu haricinde sütü, eti, yağı ve son yıllarda en çok aranan da dili oldu. Devenin kesimini yaptıktan sonra etini sucuk yapımında kullanıyoruz. Başta dili olmak üzere diğer parçalarını soğuk hava depolarında bekletiyoruz. İsteyenlere, dondurulmuş olarak gönderiyoruz. Deve dilinin, çocuklarda idrar kaçırma ve kekeme olanlara faydası olduğu öne sürülüyor. Bizden deve dili alanlara faydası olup olmadığını sorduğumda, daha önce çocuğun 'R' harfini söylemekte sıkıntı yaşadığını, deve dilini haşlayıp, söğüş olarak yedikten sonra düzeldiğini söyleyen oldu. Ancak bu gerçekten deve dilini yemesinden mi kaynaklandı, bilemiyoruz. İnsanlar, birbirine anlatınca da deve diline talep doğuyor. Biz de kimseyi kırmamak için elimizden geleni yapıp, bu isteklerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Deve diline ihtiyacı olanların kendilerini ulaştığını anlatan Korucu, "Sipariş veriyorlar. Biz de not alıyoruz. Deve kestiğimiz zaman dilini sipariş verene yolluyoruz. Ancak bunun için bazen bir hafta bazen bir ay bekleyenler bile oluyor. Çünkü talep fazla, karşılamakta zorlanıyoruz. Bir deve dili 50 lira karşılığında, istenilen adrese kargoyla dondurulmuş olarak Türkiye'nin her iline gönderiyoruz" diye konuştu.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Aydın da deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçıran çocuklara faydası olduğu inanışının tıpta karşılığının bulunmadığını belirterek, "Bununla ilgili yapılan bir araştırma yok. Bu tamamen yöredeki insanların inancıdır. Devenin eti yeniyorsa dili de yenebilir. İyileşme konusu ise tamamen psikolojik bir durum" dedi.

Kaynak: DHA