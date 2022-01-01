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Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Cabbar; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek; ülkemizin her yerinde olduğu gibi Develi'de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi. - KAYSERİ

Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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