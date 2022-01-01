Develi protokolü güvenlik güçlerini ziyaret etti

Develi İlçe Kaymakamı Sinan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ilçede güvenlik yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Cabbar; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek; ülkemizin her yerinde olduğu gibi Develi'de de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi. - KAYSERİ