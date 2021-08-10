Develi'de 'Gacer' hasadı yapıldı
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Develi'de 'Gacer' hasadı yapıldı

Develi'de 'Gacer' hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinin sembolik değerlerinden biri haline gelen gacer buğdayının hasadı yapıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinin sembolik değerlerinden biri haline gelen gacer buğdayının hasadı yapıldı.

İlçeye bağlı Epçe Mahallesi sakinlerinden gacer üreticisi Doğan Özdemir bu seneki gacer hasadını tamamladı. Bu senenin kurak geçmesinden dolayı istenilen verimi alamadığını ama insanların gaceri tanıyıp tercih etmeleri için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirten Özdemir, "Gacerin daha çok yaygınlaşması ve üretiminin kolaylaşması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a çok teşekkür ediyorum. Üretimimizin seri hale gelmesi için eleme makinesi alarak bizleri sevindiren Memduh Başkanımdan Allah razı olsun. İnşallah diğer çiftçi kardeşlerimizde gacer ekerler de gacer üretimi ile ilgili alt yapı sorunlarını çözeriz. Sayın Belediye Başkanım Mehmet Cabbar'a da gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Eski popülasyonlardan kaplıca buğday grubundan ata form olan ve yöre halkının gacer olarak isimlendirdiği bitki, Cumhurbaşkanlığı tohum gen bankasına kaydı yapılan Develi yöresi ve çevresinde yetiştiriliyor. Daha çok kıraç ve dağlık alanlarda yetiştirilen gacerden ekmek, çorba, börek, pilav, dolma, yaprak dolması gibi her türlü yemek yapılabiliyor. Kaplıca buğdaylar grubunda yer alan gacer, bu grupta yer alan diğer bitkilere de alternatif bir ürün olarak biliniyor. - KAYSERİ

Develi'de 'Gacer' hasadı yapıldı
Develi'de 'Gacer' hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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