Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sindelhöyük'te her şey normal"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sindelhöyük'te her şey normal" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sindelhöyük'te her şey normal" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında Sindelhöyük'te korona virüs vaka sayısı ile ilgili verdiği bilgiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Başkan Cabbar, açıklamasında şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; Develi Belediyesi olarak devletimizin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karaları Develi'mizde harfiyen yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İlk günden itibaren gücümüz ve imkanımız ölçüsünde ilçemizde gerek ilaçlama yaparak, gerekse maske dağıtımı ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak dezenfekte kurallarını yerine getirmeye ve halkımızı bilinçlendirme çabası içerisinde olduk. Geçtiğimiz pazartesi günü TV 1 ekranlarında yayınlanan Ramazan Sohbetleri programında şahsıma iletilen yanlış bilgilerden dolayı Sindelhöyük Mahallemizde vaka sayısının 30 olduğunu belirterek yanlış bir beyanatta bulunmuş oldum. Programdan hemen sonra yanlış beyan verdiğim vaka sayısının belirtildiği gibi yüksek olmadığı Sindelhöyük Mahallemizde hayatın normal rutinde devam ettiği uyarısı ve haberini aldıktan sonra TV 1 program yapımcısı İsmail Şahin Beyi akşamki programının reklam arasında telefonla arayarak program esnasında belirtmiş olduğum vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını bunun acilen düzeltilmesi gerektiğini belirttim. İsmail Bey de benimle görüşmesinin hemen ardından programında şahsım adına düzeltmede bulundu. Düzeltmede bulunmuş olmama rağmen maalesef ki yaptığım açıklama sosyal medya aracılığıyla bir nefret söylemi propagandası ve siyasi rant elde etme malzemesi haline geldi. Bundan yine en çok zarar gören Sindelhöyüklü kardeşlerim oldu. Sindelhöyüklü kardeşlerimin iş ve sosyal hayatta sıkıntı yaşadıkları haberi beni derinden sarstı ve üzdü ama durumun normal olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Unutmayalım ki hepimiz kuluz ve hatalarla doluyuz. Bu vesileyle Sindelhöyüklü kardeşlerimden bu yanlış beyanımdan dolayı bir kez daha özür diliyorum. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki diğer bütün mahallelerimiz gibi Sindelhöyük Mahallemizde de durum normaldir. Çok rahatlıkla mahallemize giriş çıkışlar yapılmakta, iş ve sosyal ilişkilerde aksi bir durum da söz konusu değildir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA