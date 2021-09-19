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DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Politika
DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti.

Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini belirtti.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Türkyar, "Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti - Haberler
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