Babacan'ı eleştiren Musa Malik Yıldırım, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
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Babacan'ı eleştiren Musa Malik Yıldırım, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

21.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:42
Babacan'ı eleştiren Musa Malik Yıldırım, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim" demişti. Parti yönetim kurulu, Yıldırım'ı tüzüğe aykırı davrandığı için disiplin kuruluna sevk etti.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

"ASLA ARACILIK ETMEYECEĞİM"

Babacan'ı eleştirmeye devam eden Yıldırım, "Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim" dedi.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Bu açıklamaların ardından istifa etmeyi düşünmediğini sözlerine ekleyen Yıldırım için DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu harekete geçti. Kurul Yıldırım'ın kesin ihraç istemiyle Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti.

İhraç istemiyle ilgili partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, 18.02.2021 tarihinde Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında hem partimizin tüzel kişiliği ve organlarını hem de Genel Başkanımızı doğrudan hedef almış, konuları bağlamından kopartıp saptırarak ağır suçlamalara dönüştürmüştür.

Partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Musa Malik Yıldırım'ın konuşmasında yer alan ifadelerin ve kullanılan üslubun Parti Tüzüğümüzde tüm üyelerimize tanınmış olan "görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamak, soru yöneltmek, bilgi istemek, eleştiri ve önerileriyle katkıda bulunmak" hakkını kullanmanın ötesine geçerek, Genel Başkan ve Parti Tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığını değerlendirmiştir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, kullanılan ifadeler ve üslubun Tüzüğümüzün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesinin kesin çıkarmayı gerektiren fiillerin sayıldığı 5. fıkrasındaki;

ğ) Parti yöneticileri, üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,

h) Parti organlarının veya bu organların üyelerinin aleyhinde faaliyette bulunmak, aleyhte konuşmaları gazete ve televizyonlara beyanat vererek veya bizzat canlı yayınlara katılarak yapmak, parti yetkililerini tezyif ve tahkir edici, kamuoyu önünde küçük düşürücü beyanlarda bulunmak veya bunları yazılı olarak yapmak,

bentlerini ihlal ettiği kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Parti Tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır."

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