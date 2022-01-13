DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi.

OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Günaydı'nın, toplantı amacıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günaydı'yı gözaltına aldı. Kastamonu'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Günaydı, kente götürüldü.

Mustafa Günaydı

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Jandarma ekipleri tarafından Günaydı'nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada İl Başkanı Günaydı'na ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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