Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür
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Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür

31.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:30

Yerel bir televizyonda yayınlanan programa katılan DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, canlı yayına geçildiğini fark etmedi ve ağır bir küfür etti. İl Başkanı skandal olarak nitelendirilen konuşmasında, "Üçü de a...... s.... Zonguldak'ın" ifadelerine yer verdi. Keleş yayının ardından yaptığı açıklama ile özür diledi.

DEVA Partisi İl Başkanı Fatih Keleş, Zonguldak'ta yayın yapan Kanal Z'de Murat Altay'ın sunduğu 'Zonguldak'ın Nabzı' programına katıldı.

KÜFÜR ETTİĞİ KİŞİ AYNI MEDYA ORGANINDA KÖŞE YAZARLIĞI YAPIYOR

Canlı yayının başladığını fark etmeyen Keleş'in, "Erhan Çakmak'ı da şey yapacaksın. Üçü de a… s... Zonguldak'ın" şeklinde küfürlü sözleri yayına yansıdı. Program sunucusu Altay, giriş anonsu yapmaya hazırlandığı sırada yayına yansıyan sözleri duyunca şaşkınlık yaşadı. İl başkanı Keleş'in kastettiği Erhan Çakmak'ın ise aynı medya organına ait gazetede köşe yazarlığı yaptığı öğrenildi.

Duyanlar kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür

ÖZÜR DİLEDİ

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür dileyen Keleş, "30 Ocak tarihinde katılmış olduğum Murat Altay'la Zongudak'ın Nabzı Programında yaşanan talihsiz olayın üzüntüsü içerisindeyim. Murat beyle yaptığımız sohbetin devamı sırasında hiçbir kişi veya kurumu hedef almadan espri şeklinde sarf ettiğim sözlerim canlı yayına yansımış ve farklı yorumlara neden olmuştur. Üzgün olduğumun bilinmesini ister ve bu sebepten dolayı bütün samimiyetim ve içtenliğimle kamuoyundan, yayıncı kuruluştan ve Zonguldaklı hemşehrilerimizden özür dilerim" dedi.

Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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