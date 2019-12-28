Dev yarışmanın finali gerçekleşti

28.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:46

15 okul 'En iyi olmak' için yarıştı

Gençleri kültür-sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat vermek amacıyla Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un talimatıyla Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması'nda final gerçekleşti. Sık sık düzenlediği etkinlikler ve hayata soktuğu projelerle gençlere sanatsal etkinliklerin kapılarını açan Torbalı Belediyesi bu kez İzmir geneli liselerarası müzik yarışması gerçekleştirdi. 25 Kasım'da başlayan ve 23 Aralık tarihlerinde sona eren başvurulardan sonra gerçekleşen halk oylaması ve jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan 15 okul ve müzik grubu dün Belediye Kültür Merkezi'nde canlı performans ile 'En iyi' olmak ve birincilik ödülü için yarıştı.

ÖZEL AMERİKAN KOLEJİ BİRİNCİ OLDU

50 okuldan 54 grubun katıldığı yarışmanın finalinde ise İzmir genelinde 15 müzik grubu sahne aldı. Yarışmada dev bir jüri oluşturulurken aralarında ünlü sanatçı Aslı Güngör de yer aldı. Jürideki diğer isimleri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Karagenç, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Üyesi Kemal Zülal ve Okan Üniversitesi Müzik Yarışmaları Koordinatörü Alper Tunga Çakıcı oluşturdu. Canlı performansların jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından yarışmanın 1.'si Özel Amerikan Koleji, 2.'si Özel Gaziemir Rota Koleji, 3.'sü ise Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi oldu.

YARIŞMA GELENEKSELLEŞECEK

Torbalı'da ilk kez düzenlenen yarışma önümüzdeki yıllardan itibaren gelenekselleşecek. Yarışmaya katılan okullar sahnede adeta devleşirken, müzik öğretmenleri düzenlenen etkinlikten dolayı Torbalı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Derece giren gruplar ödüllerini jüri üyeleri ve Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin'in ellerinden aldı. Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Aslı Güngör, "Güzel bir organizasyon oldu. Burada jürinin bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Torbalı Belediyesi'ne gençlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca katılım sağlayan ve bizi kendilerine hayran bırakan tüm öğrenci arkadaşlarımı yürekten kutluyor, müzik dolu ömür diliyorum" dedi. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Müzik grupları o kadar profesyoneldi ki biz amatör kaldığımızı hissettik. Gerçekten tüylerimizi diken diken eden bir yarışma oldu. Bu yarışma geleneksel hale gelecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler