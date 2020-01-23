Dev Türk bayrağı İzmit'te dalgalanmaya başladı

23.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:19

İzmit Orhan Mahallesi'nde Tarihi Orhan Camii'nin taş duvarının yıkılması sonucu kaldırılan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği tekrar yerine konulup Türk bayrağı göndere çekildi.



İzmit'in tepe noktalarından biri olan Orhan Mahallesi Tarihi Orhan Camii bölgesinde bulunan 30 metre yüksekliğinde bayrak direği 2017 yılında caminin tarihi taş duvarının yıkılması sonucu can ve mal güvenliği nedeniyle İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Orhan Camii'nin taş duvarının kurul onaylı projesine göre onarılması sürecinin tamamlanmasının ardından dev bayrak direği tekrar aynı yerine konuldu. Türk bayrağı göndere çekilerek tekrar İzmit semalarında dalgalanmaya başladı. İzmit Belediyesinin ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almasının ardından İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 30 metrelik bayrak direğini yeniden yerine monte etti. Bu kapsamda bayrak direği yerine dikildikten sonra Türk bayrağı göndere çekildi.



Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar kapsamında Türk bayrağının boyutu bayrak direğinin hemen yanında bulunan ASELSAN telsiz vericisine ve al bayrağa zarar vermemesi için detaylı ölçümler sonucunda belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA