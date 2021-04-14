Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Yaşam

Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor -Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

-Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor. Dev kazanlarda pişirilen yemekler özenle paketlenerek daha önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Dev kazanlarda özenle hazırlanan çeşit çeşit sıcak yemekler özel olarak tasarlanan kaplarda ihtiyaç sahibi ailelere ikram ediliyor. Hazırlanan yemekler paketlenerek kurulan ekiple iftar öncesinde Osmaniye'nin dört bir yanındaki ailelere ulaştırılıyor. Yemeklerin pandemi kurulları çerçevesinde hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, Ramazan ayı boyunca 3 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulacağını söyledi.

Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin aynında olduklarını ifade eden Başkan Kadir Kara, "Osmaniye Belediyesi olarak bu yılda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi şartları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin evlerine ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya başladık. Allah izin verirse ramazan ayında her gün 3 bin kişiye ulaşarak sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. Osmaniye Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek ramazanı ayını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hande Erçel Ajda Pekkan
Spor Diego Gökhan Töre Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:04:20. #1.15#

title