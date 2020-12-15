Dev kabaklar ilgi odağı oldu

- Dev kabaklar ilgi odağı oldu Balıkesir'de bir lokantanın önünde sergilenen ortalama 30 kilogram olan kabaklar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor.

- Dev kabaklar ilgi odağı oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de bir lokantanın önünde sergilenen ortalama 30 kilogram olan kabaklar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir lokantada ortalama 30 kilogram olan bu kabaklar Balıkesirli vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu dev kabakların tohumlarını almak isteyenlerin adeta sıraya girdiğini belirten Mürsel Erol, kabaklarda suni gübre kullanmadığını ifade ederek "Özen göstererek su ile büyüttüm" dedi.

Kabaklarında sadece hayvan gübresi kullandığını belirten Mürsel Erol, kabakların tohumlarının babadan kalma olduğunu ve bu kabakları lokantalarına gelen müşterilerine ikram ettiklerini dile getirdi.

"Çekirdeklerini istiyorlar"

Sergiledikleri kabakları vatandaşlar kendilerinin de yetiştirmek istediğini ifade eden Erol şu şekilde sözlerini sürdürdü:

"Normalde bu kabakları vatandaşlarımız kendileri de yapmak istiyorlar, onlar için de kabağımızı kesip pişirmeye hazır hale getirip kilosunu 5 liradan veriyoruz. Bir de bu kabaklarımızın çekirdeklerini istiyorlar. Biz de bu kabaklarımızın tohumlarını kurutup küçük poşetler halinde vatandaşlarımıza veriyoruz. Ellerinden geldiğince büyütmeye çalışıyorlar ama bizim kabaklarımız kadar büyük olmadığını söylüyorlar" dedi.

Tohumların ata yadigarı olduğunu belirten Erol "Kabağımızın tohumu yerli tohumdur. Babam bunu bana Kepsut'un Piyade Mahallesi'nden alıp vermişti. Benim de Atköy Mahallesi'nde 1 buçuk dönüm bir arazim var. Bu kabakları da orada yetiştiriyorum. Su da bol olunca kabaklarımız çeşit çeşit bu hale geliyor. Bir de severek yapıyoruz bu işi. Biz arada gidiyoruz bunları kazıyoruz, suluyoruz ilgi gösteriyoruz" dedi.

Sergiledikleri kabakların en ağırının 37 kilo 650 gram olduğunu ifade eden Erol, vatandaşların büyüklüğüne ve ağırlığına baktığını kimi vatandaşların da fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.

Mürsel Erol, buradaki asıl amacının ticaret yapmak olmadığını ve vatandaşların kabaklarını görmelerini, yaptığı tarımı görmelerini amaçladığını ve bunu başardığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN