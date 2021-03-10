"Dev adam" Sultan Kösen'e boyuna uygun seccade, tespih ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi
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"Dev adam" Sultan Kösen'e boyuna uygun seccade, tespih ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi

10.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:17

Mardin Müftülüğü, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını taşıyan Sultan Kösen'e kendisi için özel hazırlanan 2 metre uzunluğunda seccadenin yanı sıra tespih ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Mardin Müftülüğü, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını taşıyan Sultan Kösen'e kendisi için özel hazırlanan 2 metre uzunluğunda seccadenin yanı sıra tespih ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Derik ilçesi Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve dünya rekorunu 12 yıldır kimseye kaptırmayan "dev adam" Kösen için Miraç Kandili dolayısıyla Müftülükçe hediyeler hazırlandı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve Müftü Yardımcısı Ali Çetin, Kösen'i köyünde ziyaret etti.

Ziyarette Kösen'e Kur'an-ı Kerim, tespihin yanı sıra Mardin Olgunlaşma Enstitüsü ekiplerince yaklaşık 10 günde işlenip hazırlanan 2 metre uzunluğunda seccade hediye edildi.

Ziyarette Kösen ezan okudu, cemaatle namaz kılındı, dualar edildi.

Müftü Çelik burada yaptığı açıklamada, Kösen'in ibadetini daha rahat yapabilmesi için boyuna uygun hediyeler hazırladıklarını söyledi.

Miraç Kandili'nin öneminden bahseden Çelik şöyle devam etti:

"Kıyamet günü en uzun boylu insanlar, ezan okuyan müezzinlerdir. Tevhidi yeryüzüne ilan eden, kurtuluşun namazda olduğunu duyuran, Allah'ın büyüklüğünü ve Peygamberimizin onun kulu ve elçisi olduğunu dünyaya ilan eden, iyiliği, güzelliği hatırlatan herkes aslında müezzindir. Sultan Kösen kardeşimiz de burada ezan okudu. Allah, Sultan Kösen kardeşimizi bu dünyada en yüksek boylu yaptığı gibi cennetten de mahrum etmesin. Hepimizi de orada toplasın inşallah."

"Halı parçasını keserek kendime namazlık yapmıştım"

Hediyeler için teşekkür eden Kösen ise şunları söyledi:

"Daha önce aldığım halıyı keserek namazlık yapmıştım. Bu büyüklükte bir tespih de görmemiştim. Kur'an-ı Kerim'i de aldım. Teşekkür ediyorum. Salgın yüzünden camilere gidemedik. Teravihleri bile kılamadık. Bu sene inşallah kılabileceğiz. Miraç Kandili vesilesiyle bu hastalık inşallah ülkemizi, dünyayı terk eder. Biz de eski güzel günlerimize kavuşuruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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