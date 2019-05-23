Deü'den Başarılı Sporcular Ödül

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) başarılı sporculara ödül verildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen "2019 Spor Ödülleri" programında, kültürel ve sportif faaliyetleri bilimsel çalışmalarla eş zamanlı yürüttüklerini söyledi.

Sporcularının birçok başarıya imza attığını dile getiren Hotar, "Bu noktada daha fazla içerik üretmeyi amaçlıyoruz. Sporun, ülkelerin tanıtımında etkin bir rolü olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren farklı branştaki sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA