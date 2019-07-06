Destiny 2'nin Yeni Sezonu Hakkındaki Bilgiler Açıklığa Kavuştu

Destiny 2, piyasaya sürüldüğü 2017 yılından beri genişleme paketleri ve yenilenen sezonlarıyla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Florida'da yapılan oyun kongresi GuardianCon devam ederken, Destiny 2'nin yapımcısı Bungie'den oyunla ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

Bungie'den gelen bilgiler, yeni sezon ve sezonla birlikte gelecek genişleme paketi ile ilgili. Yapımcı şirketten gelen bilgilere göre, Shadowkeep en az iki hikâye temasına sahip olacak. Ana hikâye, Eris Morn ve Ay'da gölgelerin işgaline odaklanacak. Destiny 2 oyuncuları, bu paketle birlikte tanıdık bir mekâna geri dönecekler ve Dünya'yı karanlıktan arındırmak için uğraşacaklar. Bungie, bu bilgilerin yanı sıra oyuncuların Ay'da keşif yapabilecekleri devriye noktalarının da fotoğraflarını paylaştı.

Şimdilik elimizde bu kadar bilgi olsa da bu kadarı bile Destiny 2'nin geleceği hakkında biraz bilgi sahibi olmamıza yaradı. Bungie'nin Activision'dan ayrılması birçok Destiny 2 hayranını oyunun geleceği hakkında endişelendirmişti.